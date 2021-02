sportli26181512 : Cappioli: 'Quella con il #Milan fu una notte magica': Massimiliano Cappioli racconta la rete ai rossoneri e i suoi… -

Corriere dello Sport.it

In giallorosso, oggi 53 anni, segnò 15 reti in 90 partite di campionato. Tre sono da ricordare:al derby nello storico 3 - 0,del pari per 2 - 2 a Milano contro l'Inter e ...Poi segnarono anchee Balbo. Serata storica, ma di quel campionato, poifu una delle poche partite che ci fecero illudere di vedere una stagione positiva, quando invece poi si rivelò ...Verso Cagliari-Torino, i precedenti del match in Sardegna: bilancio a favore dei padroni di casa. Venerdì sarà una sfida chiave per entrambe ..."Nei calciatori non c’è la giusta mentalità per giocare in una piazza dove si sa che c’è la pressione, che i tifosi vogliono sempre vincere" ...