Botte tra anziani per la mascherina: un pensionato prende a pugni in faccia una donna di 75 anni (Di domenica 28 febbraio 2021) Lite tra anziani per una mascherina. Due 75enni si incrociano, lei lo rimprovera per non indossare correttamente la mascherina. E lui le sferra dei pugni al volto. Poi si allontana come se nulla fosse. Sembra incredibile ma è successo veramente a Portomaggiore. Nel pomeriggio di lunedì, lungo via Martiri della Libertà. Lite per una mascherina. Un uomo colpisce al volto una donna La pensionata ha chiesto soccorso chiamando i carabinieri. Ha riferito che mentre passeggiava tranquillamente ha incrociato un signore, del quale ha fornito un’accurata descrizione, con la mascherina abbassata. L’uomo infastidito dal richiamo, si è fermato e ha sferrato dei pugni al volto, per poi allontanarsi tranquillamente. Grazie alla descrizione fornita, la pattuglia del ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Lite traper una. Due 75enni si incrociano, lei lo rimprovera per non indossare correttamente la. E lui le sferra deial volto. Poi si allontana come se nulla fosse. Sembra incredibile ma è successo veramente a Portomaggiore. Nel pomeriggio di lunedì, lungo via Martiri della Libertà. Lite per una. Un uomo colpisce al volto unaLa pensionata ha chiesto soccorso chiamando i carabinieri. Ha riferito che mentre passeggiava tranquillamente ha incrociato un signore, del quale ha fornito un’accurata descrizione, con laabbassata. L’uomo infastidito dal richiamo, si è fermato e ha sferrato deial volto, per poi allontanarsi tranquillamente. Grazie alla descrizione fornita, la pattuglia del ...

CarloCalenda : Non si può discutere della più grande acciaieria d’Europa a botte di slogan e retorica. Tra indefiniti proclami all… - SecolodItalia1 : Botte tra anziani per la mascherina: un pensionato prende a pugni in faccia una donna di 75 anni… - Arturo_Parisi : Si salvi chi può: “Botte da orbi nel Pd” tra piddini ognuno alla ricerca del suo personale futuro tra partito,gove… - canaledieci : Casal Palocco, rissa al centro commerciale: botte da orbi tra giovanissimi - TArtist97 : @Anarygon Poi è peggio Giulia o Oppini, idolatrato da migliaia di fans di T, che ha detto 'A Verona la violentano'… -

Ultime Notizie dalla rete : Botte tra Non vediamo l'ora di tornare a viaggiare. Ma come? Molta Italia, trekking e sostenibilità nei desideri degli italiani. Qui una scelta di ... Tra le soluzioni più particolari vi è la Panoramic Business Room del Rifugio Col Gallina , ai piedi ... L'installazione permanente Our Glacial Perspectives , enorme 'botte' di anelli di vetro e acciaio ...

Calcio, settebello del Lecco alla Domus Bresso Al 4' Lecco vicinissimo al pari, ma il diagonale dalla destra di Iacobuzio passa tra le gambe di Beretta ed esce di pochissimo. Dopo due botte da fuori di Rosa, inframezzate da una respinta di Di ...

Licata: botte da orbi tra ragazzi per un profilo falso sui social La Sicilia Rivolta per il marito assassino già scarcerato. Domande e tensione montano intorno alla casa che fu macchiata del sangue di Fortuna Bellisario, un nome tra i tanti nei database dei femminicidi italiani, 7 marzo 2019. In quell’abitazione in cui la ...

Botte, insulti e minacce: la matrigna va a processo SASSARI. Quell’abito da sposa che la loro madre aveva indossato il giorno del suo matrimonio lo conservavano gelosamente. Era uno dei pochi ricordi rimasti in casa dopo la morte della donna. Una sorta ...

le soluzioni più particolari vi è la Panoramic Business Room del Rifugio Col Gallina , ai piedi ... L'installazione permanente Our Glacial Perspectives , enorme '' di anelli di vetro e acciaio ...Al 4' Lecco vicinissimo al pari, ma il diagonale dalla destra di Iacobuzio passale gambe di Beretta ed esce di pochissimo. Dopo dueda fuori di Rosa, inframezzate da una respinta di Di ...Domande e tensione montano intorno alla casa che fu macchiata del sangue di Fortuna Bellisario, un nome tra i tanti nei database dei femminicidi italiani, 7 marzo 2019. In quell’abitazione in cui la ...SASSARI. Quell’abito da sposa che la loro madre aveva indossato il giorno del suo matrimonio lo conservavano gelosamente. Era uno dei pochi ricordi rimasti in casa dopo la morte della donna. Una sorta ...