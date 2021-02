ATP Singapore 2021, trionfa Alexei Popyrin! L’australiano supera in finale Aleksandr Bublik in tre set (Di domenica 28 febbraio 2021) E’ L’australiano Alexei Popyrin ha trionfare nell’ATP 250 di Singapore. L’ex numero 114 del mondo si è imposto in rimonta sul kazako Aleksandr Bublik con il punteggio di 4-6 6-0 6-2. Il 21enne nativo di Sidney con questo successo è già sicuro di risalire nella top-100. Primo set estremamente equilibrato con entrambi i tennisti che si affidano alla prima di servizio per cercare di impostare il proprio gioco. L’unico sussulto, quello decisivo, arriva nel quinto game con il tennista kazako che trova il break che vale il 3-2. Da qui in poi nessuna palla break e il parziale che si conclude sul 6-4. Popyrin parte molto forte nel secondo set strappando immediatamente il servizio all’avversario (2-0). Dopo aver difeso il proprio turno di servizio L’australiano trova un altro ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) E’Popyrin hare nell’ATP 250 di. L’ex numero 114 del mondo si è imposto in rimonta sul kazakocon il punteggio di 4-6 6-0 6-2. Il 21enne nativo di Sidney con questo successo è già sicuro di risalire nella top-100. Primo set estremamente equilibrato con entrambi i tennisti che si affidano alla prima di servizio per cercare di impostare il proprio gioco. L’unico sussulto, quello decisivo, arriva nel quinto game con il tennista kazako che trova il break che vale il 3-2. Da qui in poi nessuna palla break e il parziale che si conclude sul 6-4. Popyrin parte molto forte nel secondo set strappando immediatamente il servizio all’avversario (2-0). Dopo aver difeso il proprio turno di serviziotrova un altro ...

sportface2016 : Atp #Singapore 2021: primo titolo in carriera per #Popyrin, battuto in rimonta #Bublik - SimoneMoriOff : Molto felice per Alexei #Popyrin che vince il suo primo titolo Atp a #Singapore. Bravo! @atptour @AlexeiPopyrin99 - SuperTennisTv : Arriva il 1° titolo in carriera per @AlexeiPopyrin99! É lui il vincitore dell'#ATP 250 di Singapore! ?? #tennis… - livetennisit : ATP Montpellier e Singapore: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - zazoomblog : Finale Bublik-Popyrin in tv: data orario canale e diretta streaming Atp Singapore 2021 - #Finale #Bublik-Popyrin… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Singapore Atp - Albot incanta Singapore con un fantastico tweener con lob: il Bella e importante vittoria in rimonta per il ...

Sinner subito fuori a Montpellier Roberto Marcora debutta con una vittoria nel "Singapore Tennis Open", Atp 250 con 300.000 dollari di montepremi in corso sul veloce indoor della OCBC Arena all'interno del Singapore Sport Hub, ...

ATP Montpellier e Singapore: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) LiveTennis.it L’ATP annuncia un torneo ATP a Cagliari Quinto torneo del 2021 per l'Italia: si terrà al Tennis Club Cagliari con una licenza annuale la settimana prima di Montecarlo ...

TENNIS: TORNEO SINGAPORE. POPYRIN-BUBLIK LA FINALE ROMA (ITALPRESS) - Alexei Popyrin e Alexander Bublik si sfideranno in finale al "Singapore Tennis Open", torneo ATP 250 con 300mila dollari di montepremi in corso sul veloce indoor della OCBC Arena al ...

