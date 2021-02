Arriva il sì di Conte a Grillo per 'rifondare' il Movimento 5 stelle (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Arriva il sì di Giuseppe Conte al progetto di Beppe Grillo: contribuire alla rifondazione del Movimento 5 stelle, la forza politica nata il 4 ottobre - ricorrenza di san Francesco - del 2009. 'Una bellissima giornata' scrive lo stesso Grillo al termine del vertice che si è svolto per circa due ore all'hotel Forum di Roma, in una capitale illuminata da un sole primaverile. La quadra sugli intenti è stata trovata e ora bisognerà mettere mano alle modifiche dello statuto M5s per consegnare un ruolo a Conte. E c'è chi, in ambienti del Movimento, lo descrive prossimo nuovo leader con un organismo direttivo (una segreteria) di appoggio e condivisione. Intanto pero' si parte dai temi, quelli storici del Movimento: tutela dell'ambiente, importanza ... Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI -il sì di Giuseppeal progetto di Beppe: contribuire alla rifondazione del5 stelle, la forza politica nata il 4 ottobre - ricorrenza di san Francesco - del 2009. 'Una bellissima giornata' scrive lo stessoal termine del vertice che si è svolto per circa due ore all'hotel Forum di Roma, in una capitale illuminata da un sole primaverile. La quadra sugli intenti è stata trovata e ora bisognerà mettere mano alle modifiche dello statuto M5s per consegnare un ruolo a. E c'è chi, in ambienti del, lo descrive prossimo nuovo leader con un organismo direttivo (una segreteria) di appoggio e condivisione. Intanto pero' si parte dai temi, quelli storici del: tutela dell'ambiente, importanza ...

