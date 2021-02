Zack Snyder's Justice League: la versione in bianco e nero arriverà su HBO Max e nelle sale (Di sabato 27 febbraio 2021) Zack Snyder's Justice League verrà distribuito anche nella versione in bianco e nero, chiamata Justice Is Gray, su HBO Max e nelle sale. Zack Snyder ha confermato che Justice is Gray, la versione in bianco e nero di Justice League, verrà distribuita da HBO Max. Il regista ha parlato inoltre della sua intenzione di proiettare il film nelle sale IMAX, non appena sarà possibile, durante la sua partecipazione all'evento IGN FanFest. Il regista ha spiegato: "C'è l'edizione Justice Is Gray di Zack Snyder's ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021)'sverrà distribuito anche nellain, chiamataIs Gray, su HBO Max eha confermato cheis Gray, laindi, verrà distribuita da HBO Max. Il regista ha parlato inoltre della sua intenzione di proiettare il filmIMAX, non appena sarà possibile, durante la sua partecipazione all'evento IGN FanFest. Il regista ha spiegato: "C'è l'edizioneIs Gray di's ...

