Video l'Eredità 27 febbraio 2021: Guglielmo Moretti (Di sabato 27 febbraio 2021) l'Eredità di sabato 27 febbraio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Guglielmo Moretti. Guglielmo è uno studente di Giurisprudenza e vorrebbe diventare magistrato. E' appassionato di viaggi avventurosi. Al suo quarto tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 16.250 euro. Il suo montepremi totale rimane quindi a 16.250 euro! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa.

