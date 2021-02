Verissimo, Giulia Salemi a Verissimo: “Voglio una famiglia e la carriera” (Di sabato 27 febbraio 2021) Giulia Salemi racconta la sua esperienza al GF Vip dopo l’eliminazione tra il rapporto d’amicizia con Tommaso Zorzi e l’amore di Pierpaolo Pretelli «Sto tornando alla realtà, è strano l’impatto, con l’uscita dopo tre mesi e mezzo – dice l’influencer Giulia Salemi a Silvia Toffanin -. Sono rimasta attaccata al cellulare per giorni, guardando tutti i miei best moments. Mi ha dato fastidio essere paragonata da Tommaso a Amy Winehouse, mi ha ferito. Ma Voglio pensare solo alle cose belle che questa esperienza mi ha lasciato. Ci siamo sempre considerati amici, poi nella casa si sono innescate delle situazioni che non capivo, e c’è stato un chiarimento con lui, che mi ha risposto in maniera secca onesta e fredda.”. La giovane continua: “Questa amicizia per lui non c’era, mi ha anche definito conoscente alla ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021)racconta la sua esperienza al GF Vip dopo l’eliminazione tra il rapporto d’amicizia con Tommaso Zorzi e l’amore di Pierpaolo Pretelli «Sto tornando alla realtà, è strano l’impatto, con l’uscita dopo tre mesi e mezzo – dice l’influencera Silvia Toffanin -. Sono rimasta attaccata al cellulare per giorni, guardando tutti i miei best moments. Mi ha dato fastidio essere paragonata da Tommaso a Amy Winehouse, mi ha ferito. Mapensare solo alle cose belle che questa esperienza mi ha lasciato. Ci siamo sempre considerati amici, poi nella casa si sono innescate delle situazioni che non capivo, e c’è stato un chiarimento con lui, che mi ha risposto in maniera secca onesta e fredda.”. La giovane continua: “Questa amicizia per lui non c’era, mi ha anche definito conoscente alla ...

