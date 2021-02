Vastese in lutto | è scomparsa improvvisamente la professoressa Marcucci

(Di sabato 27 febbraio 2021)a San Salvo e in tutto il. Ènella notte Silvana, 70 anni, per anni preside dell'istituto Mattioli a Vasto e del secondo circolo didattico a San Salvo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vastese lutto

ChietiToday

a San Salvo e in tutto il. È scomparsa improvvisamente nella notte Silvana Marcucci, 70 anni, per anni preside dell'istituto Mattioli a Vasto e del secondo circolo didattico a San Salvo. ...Il mondo della scuola è inper la prematura scomparsa dell'avvocato Silvana Marcucci . Una vita dedicata all'istruzione e ... Ha guidato l'istitutoper sei anni, fino al raggiungimento ...Il mondo della scuola è in lutto per la prematura scomparsa dell'avvocato Silvana Marcucci. Una vita dedicata all'istruzione e alla formazione, nel suo percorso era stata insegnante e poi direttrice d ...