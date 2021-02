Spezia-Parma 2-2 | liguri pari in rimonta con doppietta di Gyasi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Altra delusione per il, che nella 24a di Serie A pareggia 2-2 in casa dellodopo essere stato avanti di due reti. È la terzaconsecutiva subita dai gialloblù, dopo quelle contro Verona e Udinese. Non bastano i gol di Karamoh al 17` ed Hernani al 25`: dopo una rete annullata a Maggiore al 39`, èa firmare le reti al 52` e al 72` che valgono ile un punto importante. Emiliani a secco di vittorie da 15 partite.Risultati (ventiquattresima giornata): Torino-Sassuolo (rinviata),2-2, ore 18 Bologna-Lazio, ore 20.45 Verona-Juventus, 28/2 ore 12.30 Sampdoria-Atalanta, ore 15 Crotone-Cagliari, Inter-Genoa, Udinese-Fiorentina, ore 18 Napoli-Benevento, ore 20.45 Roma-MilanClassifica: Inter 53, Milan 49, Juventus 45, Roma 44, Atalanta, ...

19JosepRP : #SerieA: • Bologna 2-0 Lazio ? Mbaye (19') ? Sansone (64') • Spezia 2-2 Parma ? Karamoh (17') ? Hernani (25') ?? G… - Leccezionaleit : Svolta storica: gli arbitri parlano in TV. Domani il direttore di gara Daniele Orsato sarà ospite di 90° Minuto per… - princigallomich : Parma avanti, ma lo Spezia recupera due gol e pareggia - LiguriaNotizie : Spezia-Parma 2-2, Gyasi firma la rimonta con i Ducali - spezianews : TOP & FLOP di Spezia-Parma - Gyasi la decide, Bastoni distratto -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Parma

Così Vincenzo Italiano, tecnico dello, commenta il pareggio in rimonta dei liguri contro il, che aggiunge un mattone al percorso salvezza. "Conservare la massima serie è fondamentale - ...Nella giornata di oggi, Orsato ha arbitrato la sfida traAltra delusione per il Parma, che nella 24a di Serie A pareggia 2-2 in casa dello Spezia dopo essere stato avanti di due reti. È la terza rimonta consecutiva subita dai giallobl, ...Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...