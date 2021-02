Servono anni di studi per diventare Master of Wine e Gabriele Gorelli ce l’ha fatta (Di sabato 27 febbraio 2021) Abbiamo finalmente un primo Master of Wine italiano! Nel settore è la notizia dell’anno, “del decennio” corregge qualcuno sui social. Sicuramente una giornata che avrà molte conseguenze nel mondo del vino italiano. Ieri social e siti settoriali si sono riempiti dell’immagine di Gabriele Gorelli, 37 anni di Montalcino (Siena), diventato il primo italiano a poter accostare il titolo di Mw, Master of Wine, al proprio nome. “Club di superesperti”, “la più autorevole organizzazione dedicata alla conoscenza del vino”, “prestigioso istituto”, il cammino per accedere all’Institute of Masters of Wine è il più ambito e faticoso percorso che chi lavora nel mondo del vino possa pensare d’intraprendere. L’Istituto è stato fondato nel Regno Unito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Abbiamo finalmente un primoofitaliano! Nel settore è la notizia dell’anno, “del decennio” corregge qualcuno sui social. Sicuramente una giornata che avrà molte conseguenze nel mondo del vino italiano. Ieri social e siti settoriali si sono riempiti dell’immagine di, 37di Montalcino (Siena), diventato il primo italiano a poter accostare il titolo di Mw,of, al proprio nome. “Club di superesperti”, “la più autorevole organizzazione dedicata alla conoscenza del vino”, “prestigioso istituto”, il cammino per accedere all’Institute ofs ofè il più ambito e faticoso percorso che chi lavora nel mondo del vino possa pensare d’intraprendere. L’Istituto è stato fondato nel Regno Unito ...

