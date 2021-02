Patrizia Grosso | chi è la mamma di Edoardo ed ex moglie di Gerry Scotti

(Di sabato 27 febbraio 2021)è stata una donna fondamentale nella vita del famoso conduttore di Caduta Libera,. La coppia, che ha condiviso tante cose, ha sempre cercato di rimanere insieme anche quando i problemi erano più grandi loro. Si sono sposati nel 1991 e dopo tanti anni insieme, quasi 11 anni di matrimonio, si sono separati nel 2002 per poi divorziare ufficialmente nel 2009. Un evento commentato dallo showman: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”. Continuando: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove ...

grosso_patrizia : @valechindamo Io sono d'accordo con te!Anch' io sono un'insegnante e siamo stati e siamo dei privilegiati! - pampesempre : @grosso_patrizia Grazie anche a te una buona giornata ?????? - grosso_patrizia : RT @matteosalvinimi: Con tutto il mio cuore, il Bene dell'Italia prima di tutto. - grosso_patrizia : @pampesempre Buona giornata!??Anche a Cuneo c' è un tiepido sole?? - grosso_patrizia : @matteosalvinimi Grazie!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Grosso

Sposato nel 1991 con, da lei ha avuto un figlio, Edoardo, che l'anno scorso è diventato papà rendendolo nonno per la prima volta . Gerry ehanno divorziato nel 2009. Un ...L'incognita (Sangueblù e Azzurra) Ormai di "" è rimasto solo lui: Enzo, detto Sangueblù , un ...lei l'erede del clan Savastano portando a compimento una rivoluzione solamente iniziata daPatrizia Grosso è stata per tanti anni una compagna di vita per il famoso conduttore di Caduta Libera, Gerry Scotti.Gerry Scotti questa sera torna in onda come ospite di C'è posta per te il programma di Canale Cinque in prima serata.