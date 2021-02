Morte Diego Armando Maradona, interrogate due figlie del campione argentino (Di sabato 27 febbraio 2021) Giannina e Jana, due delle figlie di Diego Armando Maradona, sono state interrogate nell’ambito dell’inchiesta sulla Morte del campione argentino. Le figlie di Diego Armando Maradona sono state interrogate nell’ambito dell’inchiesta sulla Morte del campione argentino. Gli inquirenti hanno ascoltato Giannina e Jana, due delle figlie del Pibe de Oro. Le due figlie di Diego Armando Maradona, stando a quanto riferito dalla stampa argentina e riportato da la Repubblica, sono state interrogate per fare luce su ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Giannina e Jana, due delledi, sono statenell’ambito dell’inchiesta sulladel. Ledisono statenell’ambito dell’inchiesta sulladel. Gli inquirenti hanno ascoltato Giannina e Jana, due delledel Pibe de Oro. Le duedi, stando a quanto riferito dalla stampa argentina e riportato da la Repubblica, sono stateper fare luce su ...

