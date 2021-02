Milan, Cassano e i problemi al cuore: “Berlusconi e Galliani fantastici” (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ex giocatore Antonio Cassano, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato della sua esperienza al Milan. Ecco cosa ha detto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ex giocatore Antonio, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato della sua esperienza al. Ecco cosa ha detto Pianeta

zazoomblog : Cassano: Ronaldo-Juve: progetto sbagliato. Inter? Senza Scudetto stagione fallimentare. Sul Milan e sulla Roma... -… - MilanForever81 : RT @MilanNewsit: Cassano: 'Ibra a Sanremo? Fa benissimo. E al Milan sanno quello che fanno' - milansette : Cassano: 'Ibra a Sanremo? Fa benissimo. E al Milan sanno quello che fanno' - Amesis1 : @MilanNewsit Cassano ha detto anche altre cose interessanti come per esempio che in Italia arrivano solo giovani bi… - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Cassano: 'Ibra a Sanremo? Fa benissimo. E al Milan sanno quello che fanno' -