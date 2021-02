Marsiglia, Sampaoli non sarà in panchina contro il Lione: deve stare in quarantena (Di sabato 27 febbraio 2021) Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, non potrà andare in panchina nella sfida in programma domenica contro il Lione. Il nuovo allenatore del club marsigliese è infatti atteso in Francia nella mattinata di domenica e dovrà rimanere in isolamento per sette giorni. La quarantena, prevista dai protocolli anti-Covid decisi dal governo transalpino per chi proviene da paesi extra Unione Europea. Secondo quanto riportato da RMC Sport, sarà dunque ancora McCourt a guidare il Marsiglia con l’obiettivo di centrare la vittoria casalinga. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Jorge, tecnico del, non potrà andare innella sfida in programma domenicail. Il nuovo allenatore del club marsigliese è infatti atteso in Francia nella mattinata di domenica e dovrà rimanere in isolamento per sette giorni. La, prevista dai protocolli anti-Covid decisi dal governo transalpino per chi proviene da paesi extra Unione Europea. Secondo quanto riportato da RMC Sport,dunque ancora McCourt a guidare ilcon l’obiettivo di centrare la vittoria casalinga. SportFace.

DiMarzio : #Marsiglia, trovato il successore di Villas-Boas - sportface2016 : #calcio #Marsiglia, mister #Sampaoli non potrà essere in panchina contro il #Lione: deve stare in quarantena - infoitsport : Rivoluzione al Marsiglia: Sampaoli è il nuovo allenatore e salta la testa del presidente Eyraud - infoitsport : Marsiglia, Sampaoli è ufficialmente il nuovo allenatore - infoitsport : Marsiglia, confermate anticipazioni -