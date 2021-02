“Marco Predolin è morto!” | assurdo ecco cosa è successo

(Di sabato 27 febbraio 2021)è morto. La notizia rimbalzò qualche anno fa su tutti i giornali online e fece subito molto clamore. Oggi, innanzi tutto è vivo e sta bene, quella era solamente una bufala delle quali nessuno vorrebbe mai essere protagonista. per molti anni sono circolate queste false notizie che lo vedevano addirittura ricoverato in ospedale a causa dell’AIDS. Chiaramente sulla questione si è dovuto muovere anche per vie legali così da poter negare tutte le varie maldicenze che erano state create sul suo conto.è diventato famoso durante gli anni ’80 quando gestiva diverse trasmissioni radiofoniche sulle radio di Silvio Berlusconi. Negli anni ’90 passa poi alla Rai e si occupa prevalentemente di televendite. Inoltre durante la sua carriera ha vissuto anche ...

Altre 3 cose da sapere su Elvira Carfagna " Tra il 1988 e il 1989, il pubblico della nota trasmissione Il gioco delle coppie l'ha vista al fianco di Federica Panicucci e Marco Predolin. " È una ...