Lady Mertens: "In Belgio Dries non ha scuse e deve fare la spesa. Bambini? Il dottore mi dice…"

Kat Kerkhofs si è raccontata in una lunga intervista a Het Nieuwsblad. Si parla di progetti (un programma televisivo sull'amore e sul sesso), di progetti di famiglia (un bambino?) e del suo compagno, Dries Mertens. L'infortunio del giocatore del Napoli lo ha costretto fermo ai box per un periodo considerevole e lo ha portato a trascorrere anche un periodo di convalescenza in Belgio. "Vivo con passione e devo provare quella passione ogni giorno", ha esordito Kat.

L'infortunio di Dries Mertens

"È il periodo più lungo in cui Dries sia mai stato infortunato", ha confessato Kat. «Ma se non altro qui (in Belgio) non è pedinato come a Napoli. È potuto andare di nuovo in un supermercato. Sai da quanto tempo non succedeva? Qui posso dire: vai a buttare i sacchi della spazzatura.

