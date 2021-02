Il Monza pareggia non approfittano del passo falso dell’Empoli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilhato in casa contro il Cittadella. La squadra di Brocchi non ha disputato una partita eccezionale. Adoggi, ilha toppato moltissimi match point in cui avrebbe potuto avvicinarsi al primo posto in classifica. Visto il pareggiodi ieri sera contro il Venezia, ilsarebbe dovuta entrare con la bava alla bocca per portare a casa il risultato, ma ciò non è avvenuto. Galliani dovrà valutare attentamente cosa non funziona nella propria squadra, per cercare di porre rimedio a questa situazione. Prepartita-Cittadella Chi è stato il migliore in campo? Il migliore in campo è stato Adorni, difensore centrale de Cittadella. Adornii, ha bloccato tutti i tentativi da parte dell’attacco brianzolo. Risultato non da poco, se pensiamo alla qualità ...