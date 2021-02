Gyasi: “Felice per la doppietta. Nella ripresa siamo rientrati col piglio giusto” (Di sabato 27 febbraio 2021) Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia autore della doppietta che ha ripreso il Parma nell’anticipo di Serie A, ha commentato così a Sky il pareggio contro i ducali: “È stata una doppietta che ci ha consentito di riprendere la partita e sono molto Felice. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma Nella ripresa siamo tornati in campo con un altro piglio. Nell’intervallo il mister ci ha dato una scossa, dicendo di insistere e velocizzare, credendoci. Io cerco sempre di dare il mio contributo, oggi volevamo recuperare a tutti i costi, sapevamo il valore della partita e alla fine siamo riusciti a mantenere il Parma a distanza. Sappiamo che è ancora lunga e difficile, non pensiamo certo di esser già riusciti a raggiungere ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Emmanuel, attaccante dello Spezia autore dellache ha ripreso il Parma nell’anticipo di Serie A, ha commentato così a Sky il pareggio contro i ducali: “È stata unache ci ha consentito di riprendere la partita e sono molto. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, matornati in campo con un altro. Nell’intervallo il mister ci ha dato una scossa, dicendo di insistere e velocizzare, credendoci. Io cerco sempre di dare il mio contributo, oggi volevamo recuperare a tutti i costi, sapevamo il valore della partita e alla fineriusciti a mantenere il Parma a distanza. Sappiamo che è ancora lunga e difficile, non pencerto di esser già riusciti a raggiungere ...

infoitsport : Gyasi: ''Felice per la doppietta, con la Juve sarà gara bellissima' - infoitsport : QUI SPEZIA - Gyasi: 'Felice per la doppietta. Con la Juve sarà una partita bellissima' - Spezia_1906 : ?? Ma che doppietta! ?? Tutta la gioia di #Gyasi - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI SPEZIA - Gyasi: 'Felice per la doppietta. Con la Juve sarà una partita bellissima' - TUTTOJUVE_COM : QUI SPEZIA - Gyasi: 'Felice per la doppietta. Con la Juve sarà una partita bellissima' -