Giani alla Cross | I dati ci dicono che a marzo saremo molto vulnerabili

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ha ringraziato tutti, in primis, i sanitari e i cittadini della provincia di Pistoia "per i sacrifici che sono chiamati a fare durante questa nuova zona rossa". Poi ha sottolineato l'impegno dei ...

"I dati ci dicono - ha sottolineato- che nel prossimo mese saremo molto vulnerabili e pertanto aver agito con tempestività per mettere in sicurezza la popolazione è stata una scelta prudente e ...Cross di ...Firenze – Il presidente Eugenio Giani ha visitato oggi la Centrale remota per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti (Cross) di Pistoia. L’appuntamento si è trasformato anche in un’occasione p ...Pistoia, 27 febbraio 2021 - Ha ringraziato tutti, in primis, i sanitari e i cittadini della provincia di Pistoia «per i sacrifici che sono chiamati a fare durante questa nuova zona rossa». Poi ha sott ...