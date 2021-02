Gara ePrix Diriyah 2021 Round 2, Sam Bird ritorna alla vittoria (Di sabato 27 febbraio 2021) Sam Bird vince nel Round 2 dell’ePrix di Diriyah la seconda Gara della stagione 2021 del mondiale di Formula E. Dietro al pilota Jaguar completano il podio Robin Frijns e Jean Eric Vergne. Gara difficile per le due Mercedes con De Vries quattordicesimo e Vergne diciottesimo. Ritiro per Buemi, Lynn, Gunther e Evans. Frijns difende la prima posizione, dietro risalgono le due DS Techeetah Mortara non correrà questo ePrix perché la sua Venturi non è stata riparata in tempo dopo il brutto incidente in FP3. alla partenza Frijns conserva la prima posizione, mentre dietro Bird supera Sette Camara e si prende la seconda posizione. Dietro risalgono le due DS Techeetah di Vergne e Da Costa e si trovano adesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Samvince nel2 dell’dila secondadella stagionedel mondiale di Formula E. Dietro al pilota Jaguar completano il podio Robin Frijns e Jean Eric Vergne.difficile per le due Mercedes con De Vries quattordicesimo e Vergne diciottesimo. Ritiro per Buemi, Lynn, Gunther e Evans. Frijns difende la prima posizione, dietro risalgono le due DS Techeetah Mortara non correrà questoperché la sua Venturi non è stata riparata in tempo dopo il brutto incidente in FP3.partenza Frijns conserva la prima posizione, mentre dietrosupera Sette Camara e si prende la seconda posizione. Dietro risalgono le due DS Techeetah di Vergne e Da Costa e si trovano adesso ...

