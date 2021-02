Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 con Chiamami per nome: testo e significato (Di sabato 27 febbraio 2021) Fedez e Francesca Michielin parteciperanno insieme al 71° Festival di Sanremo. I due colleghi ed amici saranno in gara con il brano Chiamami per nome, una canzone che sarà ricca di parole e immagini di passione e romanticismo. Fedez sorprenderà tutti all’Ariston perché per l’occasione canterà insieme a Francesca oltre che rappare. Per lui sarà il debutto assoluto a Sanremo, al contrario della Michielin che invece ha già calcato quel palco ottenendo un grandissimo successo con Nessun grado di separazione. Il significato della canzone che i due artisti portano in gara è anche molto profondo e i due sono pronti a stupire il grande pubblico dopo il successo già ottenuto insieme con Magnifico e Cigno Nero. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 febbraio 2021)parteciperanno insieme al 71° Festival di. I due colleghi ed amici saranno in gara con il branoper, una canzone che sarà ricca di parole e immagini di passione e romanticismo.sorprenderà tutti all’Ariston perché per l’occasione canterà insieme aoltre che rappare. Per lui sarà il debutto assoluto a, al contrario dellache invece ha già calcato quel palco ottenendo un grandissimo successo con Nessun grado di separazione. Ildella canzone che i due artisti portano in gara è anche molto profondo e i due sono pronti a stupire il grande pubblico dopo il successo già ottenuto insieme con Magnifico e Cigno Nero. ...

