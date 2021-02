Desideri in pandemia. Cosa vogliamo noi donne questa primavera? (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono resistenti e resilienti. Con i piedi per terra ma lo sguardo verso il cielo. Concrete, creative, in movimento, o pronte a esserlo quando si potrà. Sono le nostre lettrici: donne eccellenti, che nel corso di un anno terribile non si sono spaventate e oggi sono pronte a ripartire. Ne abbiamo intervistate 720 per la nostra ultima ricerca esclusiva, Una nuova stagione di Desideri; volevamo che ci aiutassero a costruire un giornale che le rappresentasse sempre di più. In realtà quel giornale c’è già. Ed è proprio iO Donna. Mai come oggi, i nostri Desideri e quelli delle nostre lettrici si sono sovrapposti. Getty Images Come sono le “nostre” donne? Nelle domande a risposta multipla si autodefiniscono prima di tutto consapevoli (58 per cento), a seguire creative (36), riflessive (33) e attente al pianeta (32). «Sono ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono resistenti e resilienti. Con i piedi per terra ma lo sguardo verso il cielo. Concrete, creative, in movimento, o pronte a esserlo quando si potrà. Sono le nostre lettrici:eccellenti, che nel corso di un anno terribile non si sono spaventate e oggi sono pronte a ripartire. Ne abbiamo intervistate 720 per la nostra ultima ricerca esclusiva, Una nuova stagione di; volevamo che ci aiutassero a costruire un giornale che le rappresentasse sempre di più. In realtà quel giornale c’è già. Ed è proprio iO Donna. Mai come oggi, i nostrie quelli delle nostre lettrici si sono sovrapposti. Getty Images Come sono le “nostre”? Nelle domande a risposta multipla si autodefiniscono prima di tutto consapevoli (58 per cento), a seguire creative (36), riflessive (33) e attente al pianeta (32). «Sono ...

OpenNapoli : RT @DD_Forum: 'Grazie per il lavoro fatto in questi anni in cui nessuno parlava di questi temi che la pandemia ha riportato alla ribalta'.… - massimi02112109 : È passato soltanto un'anno da questa pandemia, ed è cambiato tutto e siamo cambiati anche noi, stile, ritmi, pensie… - DaVelSign : RT @DD_Forum: 'Grazie per il lavoro fatto in questi anni in cui nessuno parlava di questi temi che la pandemia ha riportato alla ribalta'.… - Piersoft : RT @DD_Forum: 'Grazie per il lavoro fatto in questi anni in cui nessuno parlava di questi temi che la pandemia ha riportato alla ribalta'.… - AntonioSpadafo4 : RT @DD_Forum: 'Grazie per il lavoro fatto in questi anni in cui nessuno parlava di questi temi che la pandemia ha riportato alla ribalta'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Desideri pandemia SCUOLA/ Il 30% sceglie i tecnici, ma le famiglie vanno prese più sul serio ... che il 30,3% abbia optato per gli istituti tecnici e che solo l'11,9% desideri frequentare un ... servizi alle imprese), per cui si rende necessario, con la ripartenza dopo la pandemia, il superamento ...

Free - Liberi ... ma ha il merito di mostrarci i desideri che animano le persone in là con gli anni ("davanti a un ...Guanella) sono state al centro dell'attenzione mediatica per le tragiche conseguenze della pandemia (...

Pandemia e desideri: cosa vogliono le donne italiane? Io Donna Desideri in pandemia. Cosa vogliamo noi donne questa primavera? Poco tacco, sì all'abbigliamento "leggero". E poi sì al cibo, con un occhio alla tradizione. In una ricerca esclusiva abbiamo tracciati i desideri delle donne ...

Piemonte turistico ripartirà 'con fantasia' (ANSA) - TORINO, 26 FEB - Dalla crisi del turismo provocata dalla pandemia, il Piemonte intende ripartire "con ... anziché fornirgli solo ciò che secondo l'algoritmo rientra già nei suoi desideri".

... che il 30,3% abbia optato per gli istituti tecnici e che solo l'11,9%frequentare un ... servizi alle imprese), per cui si rende necessario, con la ripartenza dopo la, il superamento ...... ma ha il merito di mostrarci iche animano le persone in là con gli anni ("davanti a un ...Guanella) sono state al centro dell'attenzione mediatica per le tragiche conseguenze della(...Poco tacco, sì all'abbigliamento "leggero". E poi sì al cibo, con un occhio alla tradizione. In una ricerca esclusiva abbiamo tracciati i desideri delle donne ...(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Dalla crisi del turismo provocata dalla pandemia, il Piemonte intende ripartire "con ... anziché fornirgli solo ciò che secondo l'algoritmo rientra già nei suoi desideri".