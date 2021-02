Covid, paura contagi a scuola ma niente lockdown: a chiudere ci pensano i Governatori e sindaci (Di sabato 27 febbraio 2021) La chiusura totale delle scuole non sembra essere la via da percorrere a livello nazionale, nonostante la paura dei contagi Covid negli istituti scolastici sia in aumento. Ecco perchè a sospendere le attività didattiche in presenza per il momento sono i Governatori o i sindaci, che in presenza di situazioni critiche stanno adottando misure restrittive che mandano in DaD gli studenti, spesso di tutti gli ordini e gradi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) La chiusura totale delle scuole non sembra essere la via da percorrere a livello nazionale, nonostante ladeinegli istituti scolastici sia in aumento. Ecco perchè a sospendere le attività didattiche in presenza per il momento sono io i, che in presenza di situazioni critiche stanno adottando misure restrittive che mandano in DaD gli studenti, spesso di tutti gli ordini e gradi. L'articolo .

Capezzone : Oggi su @atlanticomag @MiloMatte e un anno di virus con gli stessi nemici della libertà - orizzontescuola : Covid, paura contagi a scuola ma niente lockdown: a chiudere ci pensano i Governatori e sindaci - TessaTrisRose : -soldi, la situazione è veramente tragica, e non andrà a spenderli tanto presto. Uscire è senza dubbio una cosa pos… - swaw85 : @Vatuttobene_ @BarillariDav Secondo me tu hai paura anche della tua ombra. Guardate anche quanti guariti da covid..… - Sudestonlineit : Il covid torna a far paura, qualora avesse mai smesso di farlo. Da tempo, infatti, gli esperti avevano richiamato l… -