Ciclismo | Alaphilippe e Lampaert lodano Ballerini | “E’ una macchina | può tenere testa a van der Poel e Van Aert”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo l’odierno successo alla Omloop Het Nieuwsblad, i compagni di squadra di Davidehanno ricoperto l’azzurro di complimenti. Yves, il quale l’anno scorso era giunto secondo su questo traguardo, è stato il primo ad avere parole al miele per il compagno: “E’ un vero leader ed è in grande forma. Oggi averlo al nostro fianco ha reso tutto più facile. Dopo il Bosberg abbiamo lavorato solo per lui” – dichiara il fiammingo a Sporza – “Se corre in modo accorto dal punto di vista tattico, per me può giocarsela anche contro van dere Van“. “Davideè una” – gli fa eco nientemeno che il campione del Mondo Julian– “Sapevamo che sta benissimo, lo avevamo già visto durante gli allenamenti prima della ...