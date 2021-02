Chiusura Live-Non è la d’Urso, Barbara rompe il silenzio: “Finalmente posso parlare” (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo l’annuncio della Chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, seguito dal comunicato ufficiale di Mediaset che ha dato le dovute delucidazioni in merito alla questione, Barbara d’Urso ha rotto il silenzio, parlando proprio dei fatti dell’ultima settimana. La conduttrice si è espressa in una serie di stories e un Igtv, parlando direttamente ai suoi fan, tranquillizzandoli sul fatto che non li lascerebbe mai soli e che Live tornerà. Barbara d’Urso commenta la Chiusura di Live “Stasera brindisi con voi!” inizia così Barbara d’Urso nei video postati sui social. La conduttrice, con in mano un bicchiere di vino ha voluto parlare direttamente ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo l’annuncio dellaanticipata di-Non è la, seguito dal comunicato ufficiale di Mediaset che ha dato le dovute delucidazioni in merito alla questione,ha rotto il, parlando proprio dei fatti dell’ultima settimana. La conduttrice si è espressa in una serie di stories e un Igtv, parlando direttamente ai suoi fan, tranquillizzandoli sul fatto che non li lascerebbe mai soli e chetornerà.commenta ladi“Stasera brindisi con voi!” inizia cosìnei video postati sui social. La conduttrice, con in mano un bicchiere di vino ha volutodirettamente ...

fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - tuttopuntotv : Live non è la d’Urso, ecco la data di chiusura ufficiale: lo comunica Mediaset #noneladurso - MondoTV241 : Barbara D'Urso rompe il silenzio dopo la chiusura di Live non è la D'Urso #barbaradurso #livenoneladurso - nonhonientedadi : È andato in live? Basta, oggi chiuso per chiusura - infoitcultura : Barbara D’Urso rompe il silenzio: le prime parole dopo la chiusura anticipata di Live -