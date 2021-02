Chelsea, Haaland obiettivo numero uno per l’estate: c’è il via libera di Abramovich (Di sabato 27 febbraio 2021) La prossima sessione estiva di calciomercato è ancora molto lontana, ma alcuni club iniziano già a pensare alle strategie da mettere in atto per provare a rinforzare le proprie rose. Il Chelsea, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, sarebbe sempre più intenzionato a portare l’attaccante del Bortussia Dortmund, Erling Braut Haaland, a Stamford Bridge tant’è che il patron Roman Abramovich avrebbe già dato il proprio benestare per intavolare una trattativa con i gialloneri. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) La prossima sessione estiva di calciomercato è ancora molto lontana, ma alcuni club iniziano già a pensare alle strategie da mettere in atto per provare a rinforzare le proprie rose. Il, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, sarebbe sempre più intenzionato a portare l’attaccante del Bortussia Dortmund, Erling Braut, a Stamford Bridge tant’è che il patron Romanavrebbe già dato il proprio benestare per intavolare una trattativa con i gialloneri. SportFace.

sportface2016 : #PremierLeague | #Chelsea, #Haaland obiettivo numero uno per l'estate: c'è il via libera di #Abramovich - TimoTime19 : Haaland to Chelsea news @ Fabrizio Romano - bepper875 : @juanito1897 Messi PSG Mbappe Real/PSG Haaland Chelsea Cristiano Juve Dybala Barca/Juve Icardi Milan/Juve Neymar PSG - Daniele20052013 : Chelsea, via libera per l'assalto ad Haaland - serieAnews_com : ?????? Haaland, dalla Premier l’offerta shock per spiazzare tutti (compresa la Juve) -