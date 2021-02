Barak | «Quando il Verona sarà al 100% vincerà lo Scudetto»

(Di domenica 28 febbraio 2021)è stato intervistato al termine della partita pareggiata contro la Juventus di Andrea Pirlo. Le sue parole dopo il pari Dopo la partita contro la Juventus,è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del pareggio maturato al Bentegodi anche grazie al suo gol. Ecco cosa a detto. CONDIZIONE FISICA – «La fisicità è la nostra chiave: noi stiamo molto bene fisicamente, abbiamo recuperato giocatori che possono rinforzare la squadra. Noi dobbiamo fare le partite come il secondo tempo di oggi». JURIC – «Ci fa correre, sta lavorando con tutti per farci migliorar. Parla tanto e vuole migliorare la condizione fisica e tecnica. Stiamo lavorando noi centrocampisti, vuole che andiamo dentro all’area e tiriamo, ma dobbiamo ancora migliorare».SARETE AL– «Vinceremo lo». Leggi su ...

HellasLive : #HellasVerona, #Barak: “Quando arriveremo al 100%, vinceremo lo scudetto” - ItaSportPress : Verona, Barak esagera: 'Quando saremo al 100% vinceremo lo scudetto' - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: BARAK A DAZN: 'La chiave è la nostra condizione fisica. Noi al 30%? Quando arriveremo al 100% vinceremo lo Scudetto' htt… - piac82 : @scar15385 due parole su Barak? Al Fantacalcio vabbè si sa, si gode quando prendi un giocatore del genere a 1. Però… - The_Aktor : @Thiago_Re94 D’altronde Barak giocatore che da quando è venuto in Serie A non sai mai quando segna e quando la passa all’avversario -

Ultime Notizie dalla rete : Barak Quando

Primo tempo Se quella del Verona è la formazione annunciata alla vigilia, cone Zaccagni a ... mal'Hellas riesce a riversarsi in avanti sono dolori per gli ospiti. Al 7', alla prima vera ...Lazovic 7:entra spacca letteralmente il match per i suoi. Sempre al centro dell'azione, regala assist al bacio in quantità industriale, sino a quello del meritato pareggio di. )7,...Juric stavolta riprende con i cambi una partita che non meritava di perdere; a Pirlo lo scudetto sta scivolando dalle mani, anche se le tante assenze sono un dato di fatto ...Ivan Juric dopo il pareggio per 1-1 con la Juventus: «Vedo tanti margini di miglioramento. Anche oggi abbiamo fatto tanti errori,... Scopri di più ...