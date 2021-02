ATP Singapore 2021, Alexei Popyrin e Aleksandr Bublik in Finale, ko Marin Cilic (Di sabato 27 febbraio 2021) Saranno Alexei Popyrin e Aleksandr Bublik i finalisti dell’ATP 250 di Singapore. Giornata di semifinali sull’hard asiatico e riscontri anche un po’ inattesi. Sì, perché la capitolazione del croato Marin Cilic (ex top-10 e attuale n.44 ATP) non era affatto prevista al cospetto dell’australiano (n.114 del mondo). Popyrin l’ha spuntata in due tie-break (7-6 (5) 7-6 (2)) in 2 ore di gioco, mostrando grande lucidità nei momenti topici del match e bravo soprattutto nel primo set a recuperare un break di ritardo e ad annullare due set-point che avrebbero potuto dare un connotato diverso al confronto. A contendere il titolo all’australiano sarà l’imprevedibile Bublik, che in rimonta ha battuto la testa di serie n.6 del torneo (n.76 del ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Sarannoi finalisti dell’ATP 250 di. Giornata di semifinali sull’hard asiatico e riscontri anche un po’ inattesi. Sì, perché la capitolazione del croato(ex top-10 e attuale n.44 ATP) non era affatto prevista al cospetto dell’australiano (n.114 del mondo).l’ha spuntata in due tie-break (7-6 (5) 7-6 (2)) in 2 ore di gioco, mostrando grande lucidità nei momenti topici del match e bravo soprattutto nel primo set a recuperare un break di ritardo e ad annullare due set-point che avrebbero potuto dare un connotato diverso al confronto. A contendere il titolo all’australiano sarà l’imprevedibile, che in rimonta ha battuto la testa di serie n.6 del torneo (n.76 del ...

