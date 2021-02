Ascolti TV 26 febbraio 2021 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di sabato 27 febbraio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 26? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Cantante Mascherato (Rai 1), The Good Doctor (Rai 2), Titolo V (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip 5 (Canale 5), Freedom oltre il confine (Italia 1) e Quarto grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di26, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ...

infoitcultura : Ascolti tv 25 febbraio: vince Che Dio ci aiuti con il 22.7% di share su Rai1-Dati Auditel - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 25 Febbraio #Pomeriggio5 ha conquistato nel penultimo programma della settimana; 1.836.000 t… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 25 Febbraio 2.066.000 telespettatori (16.5%) hanno visto ieri la penultima puntata della se… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 25 Febbraio #UominiEDonne ha conquistato nel penultimo programma della settimana 2.924.000 t… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 25 Febbraio #UnaVita ha appassionato nella puntata di ieri 2.463.000 telespettatori con il 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

L'AUDITEL DEI PROGRAMMI DI PRIMA SERATA DI GIOVEDI 251) Che Dio ci aiuti 6, Non dire no, ...40%) 3) Una vita, Canale5: 2.463.000 spettatori (share 17,20%) Letture: 30 Tag:tv auditel ......di Rai2 dovranno rinunciare al loro venerdì medical perché la Rai ha deciso di lasciare tutti in panchina per non distogliere il pubblico da Sanremo 2021 che è pronto a fare un botto di...Credo sia l’erede diretta di due idee svedesi: una legata ad Astrid Lindgren, per cui ogni bambino va rispettato e ascoltato, una ad Olof Palme, celebre primo ministro che negli anni Sessanta ...Archiviati gli interrogatori dal pm degli indagati per abuso d'ufficio a Montefiascone , ora bisogna attendere che le indagini preliminari ...