Adelaide | Swiatek senza rivali | secondo titolo in carriera dopo il Roland Garros

(Di domenica 28 febbraio 2021) Una Igaquella che ha trionfato al WTA 500International, torneo conclusivo della torrida estate australiana del circuito femminile di tennis. Qui per la diciannovenne polacca è arrivata la conferma che il successo della passata stagione sul mattone tritato delnon fu un caso isolato. Anche sul cemento diha dominato l’intera competizione, lasciando a malapena le briciole alle sue avversarie, con soli 21 game concessi in cinque incontri. Una gara al massacro anche la finale, nella quale lo scomodo ruolo di sparring partner questa volta è toccato a Belinda Bencic, annichilita con un comodo 6-2, 6-2 in un match privo di storia. Per la nativa di Varsavia questo è il...

Iga regina dell'"International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 535.530 dollari, disputato sui campi in cemento della città australiana. La polacca, quinta testa di serie, ha ...Niente da fare per Belinda Bencic (WTA 12) nella finale del torneo di Adelaide. La svizzera stata sconfitta dal 19enne talento Iga Swiatek (18), che si imposta per 6 - 2 6 - 2 in 68'. Era da 16 mesi che la sangallese non arrivava all'ultimo atto di un torneo: nell'... Per la polacca si tratta del secondo titolo dopo la vittoria nell'ultimo Roland Garros. La tennista si aggiudica l'ATP 500 con un doppio 6 - 2 alla Bencic ...