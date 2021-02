Square Enix riceve ancora minacce di morte, arrestato l'uomo che ha inviato le e-mail (Di venerdì 26 febbraio 2021) La polizia metropolitana di Tokyo ha arrestato un uomo di 39 anni per aver presumibilmente inviato e-mail minacciose allo sviluppatore di videogiochi Square Enix l'anno scorso. Tra il 2 e il 19 novembre, Toshiyuki Kan avrebbe incluso minacce di morte in 37 messaggi inviati tramite un modulo per il sito del popolare gioco Dragon Quest of the Stars. "Vi ucciderò perché questo gioco è chiaramente una truffa", avrebbe scritto. A causa dell'incidente, la società, situata nel quartiere di Shinjuku, ha chiuso anche il suo canale YouTube. Al suo arresto per sospetto invio di minacce, Kan ha ammesso le accuse. "Ero irritato perché non riuscivo a vincere", ha detto alla stazione di polizia di Shinjuku. Kan vive nella prefettura di Saitama. In un ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) La polizia metropolitana di Tokyo haundi 39 anni per aver presumibilmentee-minacciose allo sviluppatore di videogiochil'anno scorso. Tra il 2 e il 19 novembre, Toshiyuki Kan avrebbe inclusodiin 37 messaggi inviati tramite un modulo per il sito del popolare gioco Dragon Quest of the Stars. "Vi ucciderò perché questo gioco è chiaramente una truffa", avrebbe scritto. A causa dell'incidente, la società, situata nel quartiere di Shinjuku, ha chiuso anche il suo canale YouTube. Al suo arresto per sospetto invio di, Kan ha ammesso le accuse. "Ero irritato perché non riuscivo a vincere", ha detto alla stazione di polizia di Shinjuku. Kan vive nella prefettura di Saitama. In un ...

TheEnemyBR : Final Fantasy VII: The First SOLDIER é battle royale mobile da Square Enix - GamingTalker : Final Fantasy 7 Remake Intergrade, l'episodio di Yuffie sarà esclusiva PS5: lo chiarisce Square Enix… - lygaora : RT @Frank_Guti18: Basicamente Square enix con FF VII - Eurogamer_it : Uomo arrestato per aver minacciato di morte #SquareEnix. - crisi_scarlatta : Certo che tra l’annuncio della Square Enix con Episode Yuffie solo per PS5, e l’annuncio imminente dei Remake di Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Square Enix PlayStation Plus i giochi gratis di marzo 2021 su Ps4 e Ps5 Final Fantasy 7 Remake La moderna rivisitazione di Square Enix del suo iconico gioco di ruolo vanta personaggi indimenticabili, una storia strabiliante e battaglie epiche. Si ritorna nella città di ...

Tanti giochi action Square Enix in sconto fino al 90% su Humble Bundle! Fino alla sera del 1 marzo su Humble Bundle è disponibile una grande selezione di videogiochi action di Square Enix in forte offerta , con sconti che arrivano fino al 90%. Tra le opere in saldo possiamo trovare titoli come i vari Just Cause e i diversi Deus Ex, disponibili per l'occasione a un prezzo ...

Tanti giochi action Square Enix in sconto fino al 90% su Humble Bundle! Tom's Hardware Italia Square Enix riceve ancora minacce di morte, arrestato l'uomo che ha inviato le e-mail La polizia metropolitana di Tokyo ha arrestato un uomo di 39 anni per aver presumibilmente inviato e-mail minacciose allo sviluppatore di videogiochi Square Enix l'anno scorso. Tra il 2 e il 19 novemb ...

Square Enix, nuove minacce di morte, arrestato un uomo Square Enix ha ricevuto delle nuove minacce di morte, che hanno portato all'arresto di un uomo.. Un uomo è stato arrestato dalla polizia giapponese per aver inviato delle minacce di morte alla sede ...

Final Fantasy 7 Remake La moderna rivisitazione didel suo iconico gioco di ruolo vanta personaggi indimenticabili, una storia strabiliante e battaglie epiche. Si ritorna nella città di ...Fino alla sera del 1 marzo su Humble Bundle è disponibile una grande selezione di videogiochi action diin forte offerta , con sconti che arrivano fino al 90%. Tra le opere in saldo possiamo trovare titoli come i vari Just Cause e i diversi Deus Ex, disponibili per l'occasione a un prezzo ...La polizia metropolitana di Tokyo ha arrestato un uomo di 39 anni per aver presumibilmente inviato e-mail minacciose allo sviluppatore di videogiochi Square Enix l'anno scorso. Tra il 2 e il 19 novemb ...Square Enix ha ricevuto delle nuove minacce di morte, che hanno portato all'arresto di un uomo.. Un uomo è stato arrestato dalla polizia giapponese per aver inviato delle minacce di morte alla sede ...