Softball: Enrico Obletter introdotto nella Hall of Fame della FIBS (Di venerdì 26 febbraio 2021) Appena quattro giorni fa il mondo del Softball italiano ha subito la morte del manager della Nazionale Enrico Obletter, che ha perso a 62 anni la propria battaglia con il covid. A lui è riservato il ricordo del presidente della FIBS Andrea Marcon nell’ultimo consiglio federale, in cui ha anche evidenziato il calore arrivato dagli organi nazionali ed internazionali. Obletter resterà per sempre nella memoria degli appassionati, ma il suo nome sarà scolpito anche nell’olimpo del Softball italiano, poichè verrà introdotto sin da subito nella Hall of Fame della FIBS, segnale di una grande riconoscenza per il lavoro svolto, riportando la ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Appena quattro giorni fa il mondo delitaliano ha subito la morte del managerNazionale, che ha perso a 62 anni la propria battaglia con il covid. A lui è riservato il ricordo del presidenteAndrea Marcon nell’ultimo consiglio federale, in cui ha anche evidenziato il calore arrivato dagli organi nazionali ed internazionali.resterà per semprememoria degli appassionati, ma il suo nome sarà scolpito anche nell’olimpo delitaliano, poichè verràsin da subitoof, segnale di una grande riconoscenza per il lavoro svolto, riportando la ...

