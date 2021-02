Shakhtar Donetsk | Castro | «Un piacere ritrovare Fonseca | è un grande allenatore»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Luis, tecnico dello, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League Luis, tecnico dello, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League che ha abbinato gli ucraini alla Roma. SORPRESO DAL SORTEGGIO – «No, il sorteggio non ci sorprende mai. Qualsiasi squadra può essere pescata e dobbiamo essere preparati. In Champions abbiamo già avuto enormi difficoltà: alcune le abbiamo superate, altre meno. Abbiamo ancora un’altra difficoltà. Spero che la supereremo con successo».– «È mio amico, abbiamo lavorato insieme al Porto. Quando ha lasciato lo, l’ho sostituito. È un...

Non una sfida facile quella per la Roma di Fonseca, che ritrova il suo passato e sfiderà lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di Europa League. Del sorteggio ha parlato Tiago Pinto, general manager del club giallorosso: 'Il sorteggio è andato così, sarà un turno difficile perché lo Shakhtar Donetsk...' La Roma sorteggiata contro lo Shakhtar Donetsk. Per il Milan c'è il Manchester United. L'Arsenal sfiderà l'Olympiacos, mentre il Tottenham la Dinamo Zagabria ...