Sci | CdM | Gut-Behrami vince discesa Val di Fassa e balza al comando della Coppa 2

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Adnkronos) – La prima delle azzurre è Laura Pirovano, brava a prendersi l’ottava posizione con 90 centesimi di ritardo sulla ticinese. ‘Sono soddisfatta ‘ ha detto Laura ‘ anche perché è una pista dove bisogna essere brave a far correre gli sci, quindi sapevamo che per noi italiane non sarebbe stata facilissima. Sono partita provando a dare tutto ciò che avevo, qualche errore l’ho fatto, ma domani c’è un’altra gara e spero di riuscire a migliorare ancora qualcosa. Sto comunque trovando una buona continuità di risultati”. Undicesima è Elena Curtoni con 1?³17 di svantaggio sulla leader. Nadia Delago si prende il 16/o posto a 1?³59 dalla vetta, precedendo Federica Brignone per un solo centesimo. Più distanti Francesca Marsaglia a 1?³74 e Marta Bassino a 2?³18. Per sabato è in programma la seconda, recuperopreolimpica cancellata a Yanqing, ...

Questo weekend la velocità torna ad essere di scena nel mondo dellos ci alpino sulle nevi della Val di Fassa, che causa COVID ha sostituito la localita futur - olimpica di Yangqing. E ritorna anche la ...La norvegese Kajsa Lie in 1.25.14 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista delle due discese diin programma in val di Fassa venerdì e sabato seguite domenica da un superG. Secondo tempo per la statunitense Breezy Johnson con un ritardo di 41 centesimi e terzo per la Svizzera Lara Gut - ...(Adnkronos) - La prima delle azzurre è Laura Pirovano, brava a prendersi l’ottava posizione con 90 centesimi di ritardo sulla ticinese. “Sono soddisfatta – ha detto Laura – anche perché è una pista do ...La plurimedagliata ai Mondiali conferma l’incredibile momento di forma e balza in testa alla classifica generale. L’azzurra, di casa sulla ...