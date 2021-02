Sassari, positivo al Covid dopo 40 giorni in ospedale: ora è in coma e rischia la vita (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sassari, positivo al Covid dopo 40 giorni in ospedale. Era stato ricoverato in ospedale per dei problemi alla schiena, ma dopo 40 giorni dall’ingresso è risultato positivo al Covid. Un uomo di 54 anni è attualmente in coma all’ospedale di Sassari e rischia la vita. Accanto a lui la compagna di una vita, che ogni giorno si sincera delle sue condizioni di salute. “Stabile secondo i medici ma grave” Ricoverato il 20 dicembre all’ospedale di Sassari per un problema alla spina dorsale. dopo quasi 40 giorni di degenza ospedaliera, è ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021)al40in. Era stato ricoverato inper dei problemi alla schiena, ma40dall’ingresso è risultatoal. Un uomo di 54 anni è attualmente inall’dila. Accanto a lui la compagna di una, che ogni giorno si sincera delle sue condizioni di salute. “Stabile secondo i medici ma grave” Ricoverato il 20 dicembre all’diper un problema alla spina dorsale.quasi 40di degenza ospedaliera, è ...

