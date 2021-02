Raggi | ciclabile su Colombo | da Laurentina a Raccordo

H24Montesacro : La ciclabile Jonio non s'ha da fare? Corbucci (Pd): 'Raggi ci ripensi' - - freeskipperIT : @romamobilita @simbertoni Anche la Sindaca Raggi 'boccia' la ciclabile a San Giovanni! - freeskipperIT : Anche la Sindaca Raggi 'boccia' la ciclabile a San Giovanni! - nonmipare : RT @IIIMunicipioRM: Viale Jonio protesta: commerciante si incatena contro la ciclabile voluta da Raggi - gallintermedia : RT @IIIMunicipioRM: Viale Jonio protesta: commerciante si incatena contro la ciclabile voluta da Raggi -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi ciclabile

RomaDailyNews

...via Taranto e della realizzazione della pista, la prima cittadina ha ammesso: "Effettivamente il progetto non regge i volumi di traffico e siamo pronti a rivederlo". Se non fosse che, ...'L'ennesima follia targata Movimento 5Stelle é la pistache Roma Capitale sta realizzando su Viale Jonio in terzo Municipo. Un progetto talmente ... la Sindacaha deciso di mandare all'...La cartomante dei vip, Beatrice 241, stende le napoletane per Virginia Raggi. Col sostegno di Giove raggiungerà il suo obiettivo. I numeri per il Lotto ...Roma, Petrella (FdI): "L'ennesima follia targata Movimento 5Stelle é la pista ciclabile che Roma Capitale sta realizzando su Viale Jonio in terzo Municipo" ...