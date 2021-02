Piazza di spaccio alle porte di Roma: arrestati due pusher giovanissimi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il centro storico di Monterotondo è un luogo di movida per i giovani del posto ma può essere anche altro. Oltre ad essere spazio per una passeggiata, infatti, è anche un luogo nel quale la vendita di droga accade quotidianamente. I Carabinieri della stazione locale, da tempo avevano intercettato il centro come una ‘piccola Piazza di spaccio‘ e a prova di questa giusta intuizione, nel corso degli ultimi controlli, hanno arrestato due giovanissimi pusher. Parliamo di ragazzini sì, ma nonostante la giovane età possono essere definiti veri e propri spacciatori. Leggi anche: Roma, giro di vite dei Carabinieri a Torpignattara: nei guai ladro d’auto Il primo ragazzo arrestato è stato beccato proprio sull’isola pedonale di via Cavour. I militari lo hanno visto mentre, approfittando del buio, stava spacciando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il centro storico di Monterotondo è un luogo di movida per i giovani del posto ma può essere anche altro. Oltre ad essere spazio per una passeggiata, infatti, è anche un luogo nel quale la vendita di droga accade quotidianamente. I Carabinieri della stazione locale, da tempo avevano intercettato il centro come una ‘piccoladi‘ e a prova di questa giusta intuizione, nel corso degli ultimi controlli, hanno arrestato due. Parliamo di ragazzini sì, ma nonostante la giovane età possono essere definiti veri e propri spacciatori. Leggi anche:, giro di vite dei Carabinieri a Torpignattara: nei guai ladro d’auto Il primo ragazzo arrestato è stato beccato proprio sull’isola pedonale di via Cavour. I militari lo hanno visto mentre, approfittando del buio, stava spacciando ...

poliziadistato : Salerno operazione antidroga #poliziadistato e #poliziapenitenziaria Oltre 40 indagati per traffico stupefacenti,… - CorriereCitta : Piazza di spaccio alle porte di Roma: arrestati due pusher giovanissimi - ileanariparbel6 : RT @MaresaBellucci: Con @FratellidItalia #Roma e @roma_gn per presentare la petizione popolare #LiberiamoRoma basta zone franche dello spac… - onlyforyoureye2 : RT @MaresaBellucci: Con @FratellidItalia #Roma e @roma_gn per presentare la petizione popolare #LiberiamoRoma basta zone franche dello spac… - FratellidItalia : RT @MaresaBellucci: Con @FratellidItalia #Roma e @roma_gn per presentare la petizione popolare #LiberiamoRoma basta zone franche dello spac… -