Ritengo senza timore di essere smentito che i computer Mac della Apple siano alcuni dei migliori hardware che potrai trovare in circolazione. Sono piccoli, realizzati con materiali di qualità e durano molto più a lungo rispetto alla maggior parte dei PC Windows configurati in modo simile. Se stai cercando un laptop o un computer desktop di qualità, un Mac sarà una buona opzione e ci sono innumerevoli aziende specializzate nella vendita di mac ricondizionati. Sono durevoli, ben assemblati e possono funzionare con quasi tutti i sistemi operativi disponibili. Purtroppo, però, sono tra i computer più costosi sul mercato. Uno dei modi migliori per ridurre tale costo è acquistare un prodotto ricondizionato anche se ciò può presentare alcuni problemi e sfide. Quindi ci sono alcune cose da sapere prima di acquistare un Mac ricondizionato. Acquista da una fonte attendibile

Apple inizia a vendere Mac M1 ricondizionati in Italia Tutti i Mac ricondizionati Apple, sia con processore Intel che con Apple Silicon M1 sono disponibili a partire da questa pagina di Apple Store online.

Mac ricondizionati: perché conviene acquistarli Ottimi sconti per MacBook Air e Pro con chip M1 ricondizionati sullo store ufficiale Apple Sullo store ufficiale Apple potete acquistare MacBook Air e MacBook Pro ricondizionati con ottimi sconti rispetto al prezzo di listino

Apple inizia a vendere Mac M1 ricondizionati in Italia Ricordiamo che i computer ricondizionati Apple sono forniti con garanzia Apple di 1 anno con la possibilità di estenderla ulteriormente acquistando l'estensione di garanzia AppleCare.

