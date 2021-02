Lombardia, Piemonte e Marche virano nell’arancione, Basilicata e Molise nel rosso. L’Rt medio è a 0.99 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al termine della cabina di regia incentrata sull’aggiornamento settimanale, dalle prime indicazioni trapelate sembrerebbe che la Lombardia, il Piemonte, e le Marche vadano virando verso la zona arancione mentre, Basilicata e Molise verso quella rossa. Tuttavia L’Rt è ancora abbastanza stabile, con un’oscillazione tra lo 0.93 e l’1.03 E’ anche vero che, tutto sommato nel Paese ad oggi – sul filo – L’Rt è abbastanza stabile. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, per effetto della media infatti, l’indice di contagio medio – incentrato sui casi ‘sintomatici’ – è pari al 0.99, con una ‘forbice’ di oscillazione compresa fra lo 0.93 e l’1.03. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al termine della cabina di regia incentrata sull’aggiornamento settimanale, dalle prime indicazioni trapelate sembrerebbe che la, il, e levadano virando verso la zona arancione mentre,verso quella rossa. Tuttaviaè ancora abbastanza stabile, con un’oscillazione tra lo 0.93 e l’1.03 E’ anche vero che, tutto sommato nel Paese ad oggi – sul filo –è abbastanza stabile. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, per effetto della media infatti, l’indice di contagio– incentrato sui casi ‘sintomatici’ – è pari al 0.99, con una ‘forbice’ di oscillazione compresa fra lo 0.93 e l’1.03. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : Covid, per la quarta settimana un peggioramento nel livello generale del rischio. Tutti i dati nella bozza Iss-mini… - Tg3web : Gli ultimi dati sulla pandemia confermano la tendenza generale al peggioramento della situazione epidemiologica. Do… - eziomauro : Tre regioni in arancione: Piemonte, Marche e Lombardia. Basilicata in rosso - lucia_pal : RT @EmilioBerettaF1: Tre regioni in arancione: Piemonte, Marche e Lombardia. Basilicata in rosso - gio551 : Tre regioni in arancione: Piemonte, Marche e Lombardia. Basilicata in rosso -