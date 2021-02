La variante del trasformista (Di sabato 27 febbraio 2021) Sette miliardi di umani messi in riga da capi tosti, tra cui politici con poteri più o meno pieni, generali con le stellette, scienziati con le palle -alcune delle quali più o meno piene per le uscite di Salvini e/o Bonaccini- banchieri con migliaia di miliardi, Arcuri con milleduecentottanta messaggini di Benotti… insomma, l’intera comunità dei conquistadores del Pianeta Azzurro in guerra contro l’ultimo organismo ribelle: ‘stu virùs piccirillo piccirillo che è adesso davanti a un bivio: trasformarsi o morire! … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Sette miliardi di umani messi in riga da capi tosti, tra cui politici con poteri più o meno pieni, generali con le stellette, scienziati con le palle -alcune delle quali più o meno piene per le uscite di Salvini e/o Bonaccini- banchieri con migliaia di miliardi, Arcuri con milleduecentottanta messaggini di Benotti… insomma, l’intera comunità dei conquistadores del Pianeta Azzurro in guerra contro l’ultimo organismo ribelle: ‘stu virùs piccirillo piccirillo che è adesso davanti a un bivio: trasformarsi o morire! … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - istsupsan : ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in line… - Agenzia_Ansa : Iss: 'Variante inglese più trasmissibile del 37%, con punte del 60%' #ANSA #Covid - EUGENIO20936198 : RT @GermanoDottori: Non è la #TerzaOndata, è una mutazione del virus. Praticamente un altro virus. Parliamo della variante inglese, molto p… - avvdangelo : RT @ultimenotizie: Spunta una nuova variante del Sars-Cov-2, che è ormai prevalente nella California meridionale e che si sta presentando a… -