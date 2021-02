La settimana tipo non è un vero vantaggio | ormai ce l’hanno anche le altre

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Avvenuta l’eliminazione dall’Europa League, per mano del Granada, il tentativo di salvare il salvabile si è formato intorno all’idea di poter allenare meglio la squadra durante la. Un belinsomma, quello di essere fuori dalle coppe, rispetto allegrandi che invece dovranno convivere con il fardello dellecompetizioni. Ma in realtà, ad oggi, non è proprio così. L’Inter, attualmente in vetta alla Serie A, è uscita in semifinale di Coppa Italia e addirittura ai gironi di Champions da ultima in classifica, senza nemmeno “retrocedere” in Europa League. Il Milan è stato eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia e si ritrova un accoppiamento molto complicato in Europa League, contro il Mster United che è la favorita al momento per la vittoria finale della competizione. ...