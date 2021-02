La bambina di 11 anni intubata in ospedale: non ha malattie pregresse (Di venerdì 26 febbraio 2021) La piccola è ricoverata in rianimazione al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Stretta nel capoluogo emiliano: oggi l'ordinanza per il passaggio in zona arancione ... Leggi su today (Di venerdì 26 febbraio 2021) La piccola è ricoverata in rianimazione al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Stretta nel capoluogo emiliano: oggi l'ordinanza per il passaggio in zona arancione ...

Corriere : Bologna, bambina intubata a 11 anni: è la paziente più giovane (e non aveva altre malattie) - Silviet22195984 : RT @PalazziRomana: Oggi compie 29 anni ma sembra una bambina sei un amore ???????? #BuonCompleannoDemet - UbaldoLorenzo : RT @AdriMCMLXI: Una bambina di soli 11 anni, studentessa di una scuola media della provincia di Bologna, non affetta da patologie pregresse… - AdriMCMLXI : Una bambina di soli 11 anni, studentessa di una scuola media della provincia di Bologna, non affetta da patologie p… - PePe88639893 : RT @Corriere: Bologna, bambina intubata a 11 anni: è la paziente più giovane (e non aveva altre malat... -