Irlanda | suore violano lockdown per partecipare a esorcismo della politica | “Diffonde bugie”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Una coppia diirlandesi ha infranto le linee guida Covid pera unpolitico. Secondo quanto riportato dall’Irish Examiner Madre Irene Gibson e la neozelandese Sr Anne Marie, appartenenti alleCarmelitane del Santo Volto di Gesù, avrebbero partecipato all’l’8 dicembre, periodo in cui i viaggi tra le contee erano vietati dai regolamenti anti Covid vigenti in. Lecontro il governo irlandese Ad incastrare le, se così si vuol dire, il video diffuso sui social che mostra l’nel corso di una messa officiata a Herbert Park. L’evento ha attirato una settantina di partecipanti nonostante la limitazione a 15 persone applicata alle riunioni all’aperto. La messa ...

Entrambi gli eventi non avevano ricevuto alcun nullaosta o sostegno da parte delle diocesi cattoliche d'. Le duehanno ultimamente ricevuto l'ordine di abbandonare il loro rituro ......del Padre e delle duenon sono riconosciuti dalla Chiesa Cattolica e non operano con il permesso di alcuna Diocesi. L'evento si è svolto lo scorso 8 dicembre, un periodo in cui inerano ...Suore violano il lockdown per prendere parte ad un esorcismo. Il video che mostra l’esorcismo di massa nel Parco Herbert, ha fatto il giro del web. Gli ordini di appartenenza de ...Le due suore avevano preso parte a due raduni organizzati a Dublino da un religioso tradizionalista, non autorizzati da nessuna diocesi d’Irlanda ...