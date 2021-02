Inzaghi: 'Lazio obbligata a ripartire. Voglio concentrazione' (Di venerdì 26 febbraio 2021) FORMELLO - Come cancellare la batosta Champions League? Vincendo con il Bologna per rimanere nelle zone alte della classifica. Ne è convinto Simone Inzaghi, pronto a tuffarsi di nuovo in campionato. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) FORMELLO - Come cancellare la batosta Champions League? Vincendo con il Bologna per rimanere nelle zone alte della classifica. Ne è convinto Simone, pronto a tuffarsi di nuovo in campionato. ...

OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? 'Mi farà piacere rivedere #Klose, per me è stato un calciatore importante nel mio primo anno sulla panch… - carlakak : RT @pieroomega: Esempio: l'allenatore della Lazio Inzaghi: viene esanerato da Lotito, che gli propone un posto da attaccante di riserva nel… - lazio24h : Lazio, Inzaghi presenta il Bologna: 'La delusione sarà una carica positiva' - TuttoMercatoWeb : Lazio, Inzaghi: 'In Champions pesante sconfitta: deve essere una carica positiva' - laziopress : Bologna-Lazio, Inzaghi: “Dobbiamo smaltire quanto accaduto con il Bayern. Sinisa? Amico e grande allenatore”… -