I 6 plus del post menopausa, inizia la rivoluzione e diventa #agepositive (Di venerdì 26 febbraio 2021) Jane Seymour, che ha appena compiuto 70 anni il 15 febbraio, ha una lezione per tutte noi. In una recente intervista rilasciata a New Beauty ha dichiarato: «Mi sento la stessa. Sono una persona da bicchiere mezzo pieno. Il mio pensiero è, ‘Cerca di essere il più giovane che puoi’», ha raccontato a proposito della sua età. «Non capisco cosa significhi essere un sex symbol, ma se la domanda è se sono ancora una purosangue? Assolutamente sì! 70 per me è solo un numero. Mi sento incredibilmente bene e sana!». Jane Seymour (Foto Paul Archuleta/Getty Images) Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) Jane Seymour, che ha appena compiuto 70 anni il 15 febbraio, ha una lezione per tutte noi. In una recente intervista rilasciata a New Beauty ha dichiarato: «Mi sento la stessa. Sono una persona da bicchiere mezzo pieno. Il mio pensiero è, ‘Cerca di essere il più giovane che puoi’», ha raccontato a proposito della sua età. «Non capisco cosa significhi essere un sex symbol, ma se la domanda è se sono ancora una purosangue? Assolutamente sì! 70 per me è solo un numero. Mi sento incredibilmente bene e sana!». Jane Seymour (Foto Paul Archuleta/Getty Images)

edxdex : @PlayStationIT Ma i giochi del plus??????? - plus_amalia : RT @sapobbully: sempre più scoppiata del giorno prima - Chiedonoperme : RT @PlayStationBit: Qualcuno ha visto i titoli del #PlayStationPlus di #marzo2021? Chiedo per un amico... @PlayStationIT - _Gian_90 : @IlNovelli Un po’ però una data per Kena (meraviglioso), FF7R e Soulstorm il 6 Aprile col Plus direi che poteva and… - PlayStationBit : Qualcuno ha visto i titoli del #PlayStationPlus di #marzo2021? Chiedo per un amico... @PlayStationIT -