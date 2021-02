Grillo furente | salta il vertice per incoronare Conte leader M5S

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Infuria la guerra tra fazioni dentro il M5S in vista della decisione di nominare l’ex premier, Giuseppe Conte, nuovo leader politico del Movimento. La notizia spifferata ai media, sul vertice tra i big del M5S che si doveva tenere domenica nella villa di Beppe Grillo sulla spiaggia di Bibbona, ha fatto infuriare il garante supremo che oggi ha tuonato scagliando una dura sentenza: “Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere (Ludwig Wittgenstein)” ha scritto su twitter e facebook.

Lui,, si è fatto sentire qualche ora prima con un post che suona come un ultimatum: "Da oggi ... D'altronde, raccontano i rumor , lo stesso garante sarebbe con chi spinge per il no. I guai dei grillini sono come le matrioske. Ciascuno di essi ne contiene altri. I procedimenti di espulsione avviati contro i parlamentari ... Scegliere le idee del secolo che è finito nel 1999 oppure quelle del secolo che finirà nel 2099. È bufera nel M5s dove la 'fronda' alza la voce soprattutto in merito al superministero della transizion ...