Giuseppe Conte: la lezione all’università di Firenze – Diretta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si intitola “Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia” la lectio magistralis che l’ex premier Giuseppe Conte sta tenendo dalle ore 15.30 in Diretta streaming dall’università di Firenze. Conte ha dedicato la lezione agli studenti: “Oggi è il giorno che segna il mio rientro in ateneo a Firenze, lo dedico agli studenti. “Il bilancio esaustivo lo darà la Storia”, ha detto l’ex premier riferendosi alla pandemia. Poi ha aggiunto: “La pandemia può mettere a dura prova la solidità del sistema democratico”, sottolineando che le strette sono state necessarie ma che sono stati sempre coinvolti Parlamento e enti locali La zona intorno al rettorato dell’Università di Firenze è blindata in occasione della ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si intitola “Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia” la lectio magistralis che l’ex premiersta tenendo dalle ore 15.30 instreaming ddiha dedicato laagli studenti: “Oggi è il giorno che segna il mio rientro in ateneo a, lo dedico agli studenti. “Il bilancio esaustivo lo darà la Storia”, ha detto l’ex premier riferendosi alla pandemia. Poi ha aggiunto: “La pandemia può mettere a dura prova la solidità del sistema democratico”, sottolineando che le strette sono state necessarie ma che sono stati sempre coinvolti Parlamento e enti locali La zona intorno al rettorato dell’Università diè blindata in occasione della ...

UNI_FIRENZE : In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurispru… - FMCastaldo : In ogni difficoltà si nasconde anche un’opportunità: Giuseppe #Conte rappresenta una figura che deve assurgere a un… - ricpuglisi : A mio modesto avviso qualcuno sta sottostimando il ruolo cruciale svolto da @matteorenzi nella catena di eventi che… - a70199617 : RT @Italia_Notizie: Giuseppe Conte torna in cattedra, la lezione all’università di Firenze: segui la diretta tv - giap87625642 : RT @ClemensDaniela: Lectio Magistralis dell'ex premier Giuseppe Conte all'Università di Firenze -