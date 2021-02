GF Vip, Tommaso – Dayane: la resa dei conti (Di sabato 27 febbraio 2021) Che cosa si sono detti ancora Tommaso Zorzi e Dayane Mello in diretta al Grande Fratello Vip venerdì 26 febbraio 2021? I due si sono confrontati ancora una volta sul concetti di amore. la replica della modella brasiliana a una definizione dell’influencer è spiazzate. Finalmente la resa dei conti tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello è arrivata anche in diretta al Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) Che cosa si sono detti ancoraZorzi eMello in diretta al Grande Fratello Vip venerdì 26 febbraio 2021? I due si sono confrontati ancora una volta sul concetti di amore. la replica della modella brasiliana a una definizione dell’influencer è spiazzate. Finalmente ladeitraZorzi eMello è arrivata anche in diretta al Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì Articolo completo: dal blog SoloDonna

