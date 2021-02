Final Fantasy VII Remake arriverà su PS Plus a marzo ma non includerà un'opzione di upgrade a Intergrade (Di venerdì 26 febbraio 2021) Final Fantasy VII Remake arriverà su PlayStation Plus il mese prossimo, ma sembra che questa versione del gioco non includerà un'opzione di upgrade gratuito alla versione PlayStation 5 recentemente rivelata. L'elenco del PlayStation Store giapponese di FFVII Remake Intergrade conferma che la versione originale del gioco arriverà su PlayStation Plus a marzo, ma anche che questa versione non può essere "upgradata" gratuitamente. Coloro che desiderano eseguire l'aggiornamento dovranno acquistare l'Intergrade Digital Deluxe Edition. "La versione per PlayStation 4 "Final Fantasy VII Remake" ottenuta come ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021)VIIsu PlayStationil mese prossimo, ma sembra che questa versione del gioco nonun'digratuito alla versione PlayStation 5 recentemente rivelata. L'elenco del PlayStation Store giapponese di FFVIIconferma che la versione originale del giocosu PlayStation, ma anche che questa versione non può essere "upgradata" gratuitamente. Coloro che desiderano eseguire l'aggiornamento dovranno acquistare l'Digital Deluxe Edition. "La versione per PlayStation 4 "VII" ottenuta come ...

TheEnemyBR : Final Fantasy VII: The First SOLDIER é battle royale mobile da Square Enix - Chocobo_Cloud : RT @Mael_oftheTurks: One?-?Winged Angel (Final Fantasy VII) Nobuo Uematsu - Multiplayerit : Final Fantasy 7 Remake nei PS Plus di marzo 2021 ma non per PS5, secondo un altro indizio - belovedsomnus : RT @bestofvidgames: sonon — final fantasy 7: intergrade - infoitscienza : Final Fantasy 7 Ever Crisis riceverà nuovi contenuti ogni mese: Nomura spiega -