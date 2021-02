Facebook non contrasta la vendita di aree protette della foresta amazzonica sul suo Marketplace (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un pregevole lavoro di inchiesta della BBC ha portato alla luce come sul Marketplace di Facebook si vendano illegalmente aree protette della foresta amazzonica, appezzamenti che arrivano a misurare anche alcune migliaia di metri quadrati e che nessuno avrebbe il diritto di vendere o comprare. Per trovare gli appezzamenti – riporta la BBC – basta una ricerca sullo spazio di vendita di Facebook utilizzando le giuste parole chiave – foresta, giungla nativa e legname – in lingua portoghese scegliendo come località uno degli stati amazzonici. Cosa ha risposto Facebook in merito? Che la situazione è troppo complessa da gestire e che serve l’intervento delle autorità locali. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un pregevole lavoro di inchiestaBBC ha portato alla luce come suldisi vendano illegalmente, appezzamenti che arrivano a misurare anche alcune migliaia di metri quadrati e che nessuno avrebbe il diritto di vendere o comprare. Per trovare gli appezzamenti – riporta la BBC – basta una ricerca sullo spazio didiutilizzando le giuste parole chiave –, giungla nativa e legname – in lingua portoghese scegliendo come località uno degli stati amazzonici. Cosa ha rispostoin merito? Che la situazione è troppo complessa da gestire e che serve l’intervento delle autorità locali. LEGGI ANCHE ...

